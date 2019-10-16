محمد بن مسعود - الدمام - 16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 05:50 PM

للعمل بالقوة الخاصة لأمن الحرمين الشريفين في مكة والمدينة

نتائج القبول المبدئي بالأمن العام على رتبة "جندي" للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للأمن العام على رتبة "جندي" للكادر النسائي للتعيين عليها في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل بالقوة الخاصة لأمن الحرمين الشريفين.

ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي:

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