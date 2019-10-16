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زار وفد من مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة، ممثلًا في برنامج مشاركة القطاع الخاص، صباح الأربعاء، مجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض.
تأتي الزيارة في إطار عمل المكتب دراسةً لمعرفة الاحتياج اللازم لخدمات الصحة النفسية والإدمان في المنطقة، كمرحلة أولى للدراسات التحضيرية لمشروع "مستشفى سابك التخصصي" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالرياض، وإيجاد التعاون المناسب، بما يضمن نجاح هذه الدراسة والخروج بمتطلبات المنطقة من خلال التعرف على خدمات المجمع وجمع المعلومات والبيانات.
وتجول الوفد على عدد من مرافق المجمع، شملت المجسم وقسم الإسعاف والطوارئ وممرات النفسية والإدمان والإدارة الطبية، ثم عقد اجتماع في قاعة الاجتماعات بمكتب المدير التنفيذي؛ حيث قُدّم لهم عرض مفصل يوضح مدى الاحتياج الكبير لمستشفيات تقدم الخدمة للمرضى النفسيين والإدمان.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 05:44 PM
لمعرفة الاحتياج اللازم لخدمات العلاج النفسي والإدمان بالمنطقةوفد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة يزور مجمع الأمل في الرياض
زار وفد من مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة، ممثلًا في برنامج مشاركة القطاع الخاص، صباح الأربعاء، مجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض.
تأتي الزيارة في إطار عمل المكتب دراسةً لمعرفة الاحتياج اللازم لخدمات الصحة النفسية والإدمان في المنطقة، كمرحلة أولى للدراسات التحضيرية لمشروع "مستشفى سابك التخصصي" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالرياض، وإيجاد التعاون المناسب، بما يضمن نجاح هذه الدراسة والخروج بمتطلبات المنطقة من خلال التعرف على خدمات المجمع وجمع المعلومات والبيانات.
وتجول الوفد على عدد من مرافق المجمع، شملت المجسم وقسم الإسعاف والطوارئ وممرات النفسية والإدمان والإدارة الطبية، ثم عقد اجتماع في قاعة الاجتماعات بمكتب المدير التنفيذي؛ حيث قُدّم لهم عرض مفصل يوضح مدى الاحتياج الكبير لمستشفيات تقدم الخدمة للمرضى النفسيين والإدمان.
، وفد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة يزور مجمع الأمل في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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