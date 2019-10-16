، الرياض تستضيف "سعودي موبايل شو" لخدمة 16 قطاعاً تقنيّاً نوفمبر المقبل ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تنطلق فعاليات المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو"، والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC، في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2019 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والشركات المحلية والدولية.
ويهدف كلٌّ من المعرض والمؤتمر إلى عرض التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أن المعرض يأتي إنطلاقاً من رؤية المملكة في دعم هذا القطاع وتطويره؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه في تطوير فعالية أجهزة الدولة.
ويعد هذا الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم؛ كما يحظى المعرض بمشاركة ودعم العديد من الجهات الحكومية المختصة والمهتمة بهذا المجال في المملكة، وكذلك عدد من الشركات العالمية والمحلية.
وفي هذا السياق صرح المهندس رئيس اللجنة العليا المنظمة سعد بن على القحطاني؛ بأن المعرض يعد نافذة كبرى للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تشهد نموّاً سريعاً، ليس في المملكة فحسب ولكن في العالم كله.
وأشار "القحطاني" إلى أن مشاركة العديد من الجهات الحكومية والدولية دليل قوة السوق السعودي والفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تحقيقها من خلال المعرض؛ وهو ما يؤكد بدوره على أن المعرض نافذة هامة لإلقاء الضوء على كافة الفرص التي يمكن الاستثمار فيها في هذا القطاع الواعد والهام.
تجدر الإشارة إلى أن المعرض يضم 16 قطاعاً تقنيّاً بمجال الاتصالات هي: "المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تحليل المعلومات، طباعة ثلاثيات الأبعاد، الواقع الافتراضي، الأمن السيبراني، الكمبيوتر IT، الريبوتات، دفع التجزئة، تكنولوجيا الجوالات، الصحة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، تكنولوجيا المستقبل، بلوك شان، اوتوموتف".
المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات سعودي موبايل شو
الرياض تستضيف "سعودي موبايل شو" لخدمة 16 قطاعاً تقنيّاً نوفمبر المقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-16
تنطلق فعاليات المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو"، والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC، في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2019 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والشركات المحلية والدولية.
ويهدف كلٌّ من المعرض والمؤتمر إلى عرض التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أن المعرض يأتي إنطلاقاً من رؤية المملكة في دعم هذا القطاع وتطويره؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه في تطوير فعالية أجهزة الدولة.
ويعد هذا الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم؛ كما يحظى المعرض بمشاركة ودعم العديد من الجهات الحكومية المختصة والمهتمة بهذا المجال في المملكة، وكذلك عدد من الشركات العالمية والمحلية.
وفي هذا السياق صرح المهندس رئيس اللجنة العليا المنظمة سعد بن على القحطاني؛ بأن المعرض يعد نافذة كبرى للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تشهد نموّاً سريعاً، ليس في المملكة فحسب ولكن في العالم كله.
وأشار "القحطاني" إلى أن مشاركة العديد من الجهات الحكومية والدولية دليل قوة السوق السعودي والفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تحقيقها من خلال المعرض؛ وهو ما يؤكد بدوره على أن المعرض نافذة هامة لإلقاء الضوء على كافة الفرص التي يمكن الاستثمار فيها في هذا القطاع الواعد والهام.
تجدر الإشارة إلى أن المعرض يضم 16 قطاعاً تقنيّاً بمجال الاتصالات هي: "المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تحليل المعلومات، طباعة ثلاثيات الأبعاد، الواقع الافتراضي، الأمن السيبراني، الكمبيوتر IT، الريبوتات، دفع التجزئة، تكنولوجيا الجوالات، الصحة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، تكنولوجيا المستقبل، بلوك شان، اوتوموتف".
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
04:45 PM
"القحطاني": مشاركة جهات حكومية ودولية بالمعرض دليل على قوة السوق بالمملكة
تنطلق فعاليات المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو"، والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC، في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2019 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والشركات المحلية والدولية.
ويهدف كلٌّ من المعرض والمؤتمر إلى عرض التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أن المعرض يأتي إنطلاقاً من رؤية المملكة في دعم هذا القطاع وتطويره؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه في تطوير فعالية أجهزة الدولة.
ويعد هذا الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم؛ كما يحظى المعرض بمشاركة ودعم العديد من الجهات الحكومية المختصة والمهتمة بهذا المجال في المملكة، وكذلك عدد من الشركات العالمية والمحلية.
وفي هذا السياق صرح المهندس رئيس اللجنة العليا المنظمة سعد بن على القحطاني؛ بأن المعرض يعد نافذة كبرى للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تشهد نموّاً سريعاً، ليس في المملكة فحسب ولكن في العالم كله.
وأشار "القحطاني" إلى أن مشاركة العديد من الجهات الحكومية والدولية دليل قوة السوق السعودي والفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تحقيقها من خلال المعرض؛ وهو ما يؤكد بدوره على أن المعرض نافذة هامة لإلقاء الضوء على كافة الفرص التي يمكن الاستثمار فيها في هذا القطاع الواعد والهام.
تجدر الإشارة إلى أن المعرض يضم 16 قطاعاً تقنيّاً بمجال الاتصالات هي: "المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تحليل المعلومات، طباعة ثلاثيات الأبعاد، الواقع الافتراضي، الأمن السيبراني، الكمبيوتر IT، الريبوتات، دفع التجزئة، تكنولوجيا الجوالات، الصحة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، تكنولوجيا المستقبل، بلوك شان، اوتوموتف".
، الرياض تستضيف "سعودي موبايل شو" لخدمة 16 قطاعاً تقنيّاً نوفمبر المقبل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تستضيف "سعودي موبايل شو" لخدمة 16 قطاعاً تقنيّاً نوفمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.