تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع الملك سلمان في السعودية

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب الرئيس عباس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا في مختلف محطاته النضالية منذ عهد الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود لغاية اليوم.

وأكد الرئيس عباس وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له.

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من جانبه، جدد خادم الحرمين الشريفين، مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني وقيادته، وتقديمها كل سبل الدعم لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دوليا، ومبادرة السلام العربية.

وقبيل الاجتماع، أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء عمل على شرف الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى. بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ورافق الرئيس، كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الآغا.