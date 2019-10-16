إجراء حاسم تجاه مقهى نسائي في مكة

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، أحد المقاهي النسائية بمكة؛ لمخالفته الاشتراطات البلدية المعمول بها. ووفقاً لـ”سبق”، أسفرت حملة الرقابة البلدية التي نفّذتها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وحدة الرقابة النسائية، عن إغلاق مقهى نسائي بمكة المكرّمة، وتمّ اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه.

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