شاهد: صورة نادرة للملك سلمان عندما كان طفلا في قصر المربع وتفاعل كبير على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تاريخية نادرة وثّقت جزءًا من طفولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز « حفظه الله » . ونشر حساب « تاريخ آل سعود »، صورة نادرة للملك سلمان وهو في سن الـ11 من عمره وتم التقاطها في قصر المربع عام 1366هـ/1946م.

وشهدت الصورة تفاعل واسع النطاق حيث كتب حساب تحت أسم محمد قسمي ” ثم أصبح هذاالطفل حديث العالم بعدله وحزمه..ولا غرابة في ذلك وقد ترعرع في كنف الملك الإمام مؤسس الجزيره..ليحمل هذاالفتي جيناته الوراثيه والمكتسبه وهمومه الإسلاميه..حتى أعزبهِ مهبط الوحي وأرض الرساله وعاصمة القرار..وكان مشيئةمن مشيئته بكُن فيكون وأتاه الملك حفظه الله ورعاه وولي عهده”.

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