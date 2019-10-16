

الدمام 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

شارك تعليم المنطقة الشرقية ممثلاً في إدارة النشاط الطلابي العلمي، اليوم في فعاليات اليوم العالمي للغذاء والمعرض المصاحب الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال ، وذلك في منتزه الملك عبدالله على الواجهة البحرية بالدمام.

وتضمنت مشاركة تعليم الشرقية بركن تعريفي اشتمل على عروض وتجارب علمية تتحدث عن الغذاء وأهمية البعد عن المواد الضارة التي يتناولها الكثر وتدخل ضمن مكونات الأغذية، إضافة إلى عرض عدة تجارب علمية من قبل الطلاب المشاركين والتي توضح للزائرين خطورة بعض المواد المستخدمة في الأكل إضافة إلى التحذير من السمنة الزائدة وخطورتها.

وأكد مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الشرقية حاتم الغامدي، بأن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من مسؤولية إدارة النشاط الطلابي في يوم الغذاء العالمي عبر الركن التعريفي لأهمية الغذاء الصحي وتسليط الضوء على الأضرار الناتجة عن الأغذية غير الصحية، موجهاً أولياء الأمور بضرورة الابتعاد عن الأكل غير الصحي الذي يؤثر بشكل مباشر على سلامة طلابنا وطالباتنا.

//انتهى//

17:04ت م

0186





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الشرقية يشارك في فعاليات اليوم العالمي للغذاء في الواجهة البحرية بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.