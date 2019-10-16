السعودية اليوم / السفير آل جابر يلتقى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن



الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، بمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وثمنت ليز غراندي دعم المملكة العربية

// انتهى //

17:04ت م

0185



الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، بمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.وثمنت ليز غراندي دعم المملكة العربية السعودية بـ500 مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة في اليمن, الذي أسهم في استكمال مشاريعها وبرامجها.// انتهى //17:04ت م0185

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