السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين منظومة نماء المنورة وبنك التنمية الاجتماعية



المدينة المنورة ١٦ صفر 1441 هـ الموافق ١٥ أكتوبر 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع اتفاقية تعاون بين منظومة نماء المنورة وبنك التنمية الاجتماعية، ووقع الاتفاقية مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن أحمد الراشد, ورئيس مجلس إدارة نماء المنورة فوزان عباس عبدالجواد.

وتهدف الاتفاقية لاستثمار منافذ البيع وتسويق منتجات الأسر المنتجة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي ومساعدتها للتحول من الرعوية إلى الإنتاجية، ودعم وتمكين تلك الشرائح لإطلاق مشاريعها الخاصة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

وتسعى الاتفاقية إلى تمكين الأسر والأفراد بالمهارات المهنية والحرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة، وإيجاد منافذ بيع دائمة لهم، بالإضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من الأسر المنتجة، وتقليل نسب البطالة من خلال التوظيف الذاتي، كما تراعي الاتفاقية توفير مساحات عمل للأسر المنتجة التي لا يتوفر لديها مسكن مناسب لممارسة النشاط أو التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، وزيادة مستوي ثقة المستهلكين بمنتجاتهم من خلال رفع جودة المنتجات وتحسين البيئة الإنتاجية.

// انتهى //

17:02ت م

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