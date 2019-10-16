السعودية اليوم/ مدير فرع وزراة العمل بالمدينة يستقبل مدير السجون بالمنطقة



المدينة المنورة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

استقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي في مكتبه اليوم مدير سجون منطقة المدينة المنورة العقيد محمد بن علي الحارثي،

وخلال اللقاء جرى بحث سبل التعاون بين الجهتين لتقديم الخدمات الاجتماعية والبرامج التدريبية التي تخدم النزلاء والنزيلات وذويهم و المفرج عنهم وكذلك البرامج التدريبية للعاملين.

وثمّن الصاعدي هذه الزيارة التي تبحث سبل التعامل لخدمة أُسر النزلاء وتقديم أفضل الخدمات لهم وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم مع إمكانية إعداد الدورات التدريبية التي تعود على النزلاء بالفائدة، من قبل احد الجمعيات المتخصصة بالشأن الأُسري والاجتماعي .

ويأتي هذا اللقاء تفعيلا للشراكة الاستراتيجية بين المديرية العامة للسجون و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

//انتهى//

16:56ت م

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