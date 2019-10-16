السعودية اليوم / طلاب مدارس عرعر يزورون المعرض الدائم بهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



عرعر 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

زار طلاب مدارس مدينة عرعر أمس المعرض الدائم بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة عرعر، حيث التقوا بمدير الفرع خالد بن ناصر بن حميد، وعددا من منسوبي الفرع.

وتجول الطلاب على أجنحة المعرض التوعوي واطلعوا على ما يحتويه من أجنحة ومواد توعوية ووقائية، واستمعوا لشرح مفصل عن بعض المخالفات التي يحذر منها المعرض وآلية التعامل معها، كما تعرف الطلاب على دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تقوم به من أعمال توعوية ووقائية في المجتمع موضحاً آلية وقنوات التواصل معها.

وفي ختام الزيارة تم إهداء الطلاب إصدارات الرئاسة العامة التوعوية.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية خالد بن ناصر بن حميد أن هذه الزيارات تأتي في إطار الجهود التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية بدعم واهتمام من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر- أيدهم الله-.

// انتهى //

16:52ت م

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