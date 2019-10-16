السعودية اليوم / تعليم تبوك يدرب منسقي الأمن والسلامة بالمدارس



تبوك 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الأمن والسلامة دورة بعنوان "السلامة في المدارس لممثلي وزارة التعليم" بالتعاون مع الشركة

وهدفت الدورة إلى تأهيل وتدريب مشرفي ومنسقي الأمن والسلامة في المدارس وإعدادهم للقيام بالتدريب في المدارس، في حين تناولت الدورة التي قدمها المهندس محمد الحارثي تزويد المشاركين بمهارات إدارة المخاطر في البيئة التعليمية والوقاية من الحرائق وحوادث الكهرباء والتعامل معها, بالإضافة إلى بيان العلاقة بين المدرسة والأمن والسلامة وكذلك مصادر المخاطر وخطط الإخلاء الافتراضية .

// انتهى //

16:50ت م

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تبوك 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الأمن والسلامة دورة بعنوان "السلامة في المدارس لممثلي وزارة التعليم" بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، استهدفت 35 منسقًا من منسقي الأمن والسلامة بمدارس للبنين واستمرت يومين, بحضور مدير إدارة الأمن والسلامة خالد الفقير ومشرفي الإدارة.وهدفت الدورة إلى تأهيل وتدريب مشرفي ومنسقي الأمن والسلامة في المدارس وإعدادهم للقيام بالتدريب في المدارس، في حين تناولت الدورة التي قدمها المهندس محمد الحارثي تزويد المشاركين بمهارات إدارة المخاطر في البيئة التعليمية والوقاية من الحرائق وحوادث الكهرباء والتعامل معها, بالإضافة إلى بيان العلاقة بين المدرسة والأمن والسلامة وكذلك مصادر المخاطر وخطط الإخلاء الافتراضية .// انتهى //16:50ت م0174

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