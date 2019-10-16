السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستقبل أمين مجلس المنطقة ويستعرض أعمال اللجان



سكاكا 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف نائب رئيس مجلس المنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم، أمين مجلس المنطقة مزيد بن سليمان المزيد .

وجرى خلال الاستقبال استعراض الدور الذي يقوم به مجلس المنطقة، كما اطلع سموه على أعمال اللجان المنبثقة منه، حيث أكد سموه على عمل المجلس وفق الآلية المعمول بها من خلال توزيع اللجان المنبثقة منه واختيار رؤساء للجان من نفس الأعضاء لتقوم بواجباتها بمدينة سكاكا والمحافظات التابعة للمنطقة من خلال المجالس المحلية وعرض أعمال اللجان على المجلس في جلساته.

وأوضح المزيد أن المجلس يهدف إلى الإسهام في تنمية المنطقة ببحث الأولويات التنموية التي تحتاجها المنطقة ، ومتابعة وتطوير الخدمات المختلفة بالاشتراك مع مديري القطاعات التنفيذية.

//انتهى//

16:46ت م

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