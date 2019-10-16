السعودية اليوم/ سمو نائب أمير الجوف يستقبل المواطنين



سكاكا 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، جمع من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب ومقترحات المواطنين، مؤكداً حرص سمو أمير المنطقة وحرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والعمل على تلبي احتياجاتهم .

//انتهى//

16:39ت م

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