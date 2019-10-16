السعودية اليوم / وكيل إمارة المنطقة الشرقية يفتتح فعاليات يوم الغذاء العالمي



الدمام 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم، فعاليات يوم الغذاء العالمي الـ 39 تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا، نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم" الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، وذلك بمقر مخيم فرع الوزارة بالواجهة البحرية في كورنيش الدمام.

وأكد وكيل الإمارة على حرص واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه، على رعاية ودعم الفعاليات التوعوية، التي تضيف بعداً تنموياً واستدامة في المنطقة، مؤكداً أهمية النظر بعين فاحصة لمستقبل الغذاء، والوعي بدور تأثير تصرفاتنا اليوم على مستقبل الغذاء في المنطقة.

‎ بدوره أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بأن المعرض تشارك فيه 16 جهة تتضمن جهات حكومية وخاصة وبعض الجمعيات التي تهتم بالجانبين البيئي والغذائي، مبيناً أن المعرض يستهدف كافة شرائح المجتمع بمختلف أعمارهم.

‎ وأضاف المطيري أن احتفال المملكة يأتي تأكيداً لأهمية الغذاء وضرورة توفيره لكل فرد متواجد على ارضها من مواطن او مقيم على حد سواء، منوهاً أن حكومتنا الرشيدة بقيادة راعي نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - قدما الدعم اللامحدود للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في العالم ، حيث شهدت التنمية الزراعية الشاملة معدلات نمو عالية في مجال التنمية الزراعية المستدامة.

‎ وأضاف المهندس المطيري ان من بين أهداف هذا اليوم هي زيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع في العالم، والحد من فقد الأغذية وهدرها لخلق عالم خالٍ من الجوع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم، والعمل على نقل التكنولوجيا لبلدان العالم، والاهتمام بالإنتاج الزراعي والعمل على دعمه، إضافة إلى تشجيع التعاون التقني والاقتصادي بين البلدان، وتحسين المستويين المعيشي والتعليمي للمزارعين، كما يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية.

‎وأعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عن شكره لدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وحضور سعادة الوكيل لتدشين يوم الغذاء العالمي الـ 39، وسعي كافة القطاعات المشاركة إلى تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن المعرض على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار وطلبة المدارس؛ لتفعيل رسالته في المجتمع.

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16:31ت م

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