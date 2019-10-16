السعودية اليوم / "السعودية للكهرباء" تحتفل بتخريج متدربي المعهد العالي للكهرباء بالرياض



الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

احتفت اليوم، الشركة

وتضمن الحفل كلمة الخريجين، وعرض بعنوان "هذا ما تعلمته في الشركة السعودية للكهرباء"، وكلمة توجيهية للخريجين ألقاها العبيد، كما جرى تكريم مدربي العام والمتفوقين والخريجين.

وتحرص "السعودية للكهرباء"، على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية من خلال المعاهد التابعة لها في عدد من مدن المملكة، ومن خلال برامج الابتعاث.

مما يذكر أن الشركة نجت في رفع نسبة التوطين إلى أكثر من 92% من إجمالي العاملين في جميع مرافقها على مستوى المملكة.

// انتهى //

16:28ت م

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الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساحتفت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء بتخريج دفعة جديدة من متدربي معهد السعودية للكهرباء العالي بالرياض، بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة بالقطاع الأوسط, بحضور نائب رئيس أول للموارد البشرية عبدالرحمن العبيد.وتضمن الحفل كلمة الخريجين، وعرض بعنوان "هذا ما تعلمته في الشركة السعودية للكهرباء"، وكلمة توجيهية للخريجين ألقاها العبيد، كما جرى تكريم مدربي العام والمتفوقين والخريجين.وتحرص "السعودية للكهرباء"، على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية من خلال المعاهد التابعة لها في عدد من مدن المملكة، ومن خلال برامج الابتعاث.مما يذكر أن الشركة نجت في رفع نسبة التوطين إلى أكثر من 92% من إجمالي العاملين في جميع مرافقها على مستوى المملكة.// انتهى //16:28ت م0164

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