

تبوك 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

عُقد بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم، اجتماع برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء المهندس أحمد بن محمد الشهراني، بحضور عدد من ضباط مديرية المنطقة، ومديري الإدارات العامة، والإدارات الداخلية. وإدارات محافظات تيماء، وأملج، والوجه، وحقل، وضباء، والبدع، وحالة عمار، وذلك لمناقشة أعمال الدفاع المدني لهذا العام 1441هـ.

وتناول الاجتماع دراسة الموضوعات المتعلقة بسير العمل، إضافة إلى استعراض عدد من الخطط ومنها التدريب على رأس العمل وخطة السلامة والتوعية تحت شعار "وعيكم نجاة" التي تم البدء بتنفيذها من بداية هذا العام، كما تمت مناقشة خطة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وعمل الفرق الميدانية والتجهيزات والآليات الخاصة بكافة أعمال الدفاع المدني.

وأكد اللواء المهندس الشهراني خلال الاجتماع، أهمية متابعة جميع الأعمال الميدانية من قبل مديري الإدارات، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لسير العمل على الوجه المطلوب، بما يحقق أمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في المجالات كافة التي تعنى بها المديرية.

// انتهى //

16:05ت م

0159





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني تبوك يناقش أعماله وخطط الاستعداد لموسم الأمطار لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.