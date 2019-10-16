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رويترز : أمريكا نفذت ضربة إلكترونية على إيران بعد هجمات أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن الولايات المتحدة نفذت عملية إلكترونية سرية استهدفت إيران في أعقاب الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر الماضي على منشآت أرامكو في بقيق وخريص.
وقال المسؤولان إن العملية تمت في أواخر سبتمبر واستهدفت قدرة طهران على نشر الدعاية، وقال أحد المسؤولين إن الضربة أثرت على معدات، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت المملكة استطاعت تلافي آثار الضربة في وقت قياسي بالرغم من أنها تسببت في تعطل 50 % من إمدادات النفط لكن تم تجاوز الأزمة في غضون 10 أيام الأمر الذي أبهر كل دول العالم وأكد أن المملكة ملتزمة وقادرة على ضمان استقرار سوق النفط.
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