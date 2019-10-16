كفى ومراكز الأحياء يوقعان شراكة لتحصين المجتمع المكي من الآفات

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي

وقعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، صباح اليوم، شراكة مجتمعية مع جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، وذلك لتفعيل دور الأحياء في الجانب الوقائي والتوعوي والعلاجي من خلال برامج نوعية لتحقيق استراتيجية إمارة منطقة مكة في بناء الإنسان وتنمية المكان ولتكون العاصمة المقدسة نموذجاً مميزاً في أحياء نقية خالية من هذه الآفات.

وشملت الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بالمنطقة عبد الله بن داوود الفايز، ونائب رئيس جمعية مراكز الأحياء الدكتور هاشم بكر حريري، أن يتعاون الجانبان في عدة جوانب أهمها البرامج والأنشطة التطوعية المتعلقة بتثقيف الشباب بمضار السموم وفق رؤية المملكة 2030، الخدمات الاستشارية والعلاجية، إقامة فعاليات في أبرز المواسم كرمضان والحج والإجازات، إقامة عدد من الدورات التدريبية، مسح ميداني لحصر حالات متعاطي السجائر في الأحياء، تقديم برامج توعوية وتحصينية لحماية الفرد والأسرة من مهالك الإدمان.