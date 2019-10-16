السعودية | الملك سلمان للرئيس عباس: نقف مع حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة

شكرا لقرائتكم الملك سلمان للرئيس عباس: نقف مع حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، للرئيس الفلسطيني محمود عباس الوقوف مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس عباس.

وقد عبر الرئيس عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكداً إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.

كما جرى خلال الجلسة بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.