، "افرك يديك" حملة توعوية لمكافحة العدوى بـ"أم القرى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت جامعة أم القرى، اليوم، معرضاً توعوياً لمكافحة العدوى وغسل اليدين، للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك خلال الفعالية التي نظمها المركز الطبي الجامعي بمقره بالعزيزية، بالشراكة مع كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، تحت شعار "افرك يديك".

واطَّلع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، وعميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية الدكتور أحمد بابلغيث، والمشرف على المركز الدكتور ياسر باحكيم، على محتويات المعرض الذي تضمّن أربعة أركان تعريفية، عن غسل اليدين، وطرق استخدام المضادات الحيوية، وكيفية التعامل مع السوائل المنسكبة على الأرضيات بالمنشآت الصحية، والوخز بالإبر، وكذلك دور مكافحة العدوى للكادر الصحي بالمركز الطبي الجامعي.

وبيَّن المشرف على المركز أن تنظيم الفعالية جاء ضمن أدوار الرعاية الصحية التي يقدمها المركز لمنسوبي الجامعة، مشيراً إلى أن الوقاية لها دور بارز في الحماية من انتشار الأمراض والأوبئة، مبيناً أن تنظيم الفعالية جاء متزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة العدوى وغسل اليدين، لافتاً إلى أن الهدف منها التوعية بدور المتخصصين الصحيين في مكافحة العدوى.

جامعة أم القرى افرك يديك