، "المواصفات" تطرح مشروع تحديث نظام القياس لمرئيات العموم ،

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طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مسودة مشروع تحديث نظام القياس والمعايرة لمرئيات العموم؛ تمهيداً لرفع النظام في شكله النهائي لمجلس الوزراء قبل اعتماده.
وقالت الهيئة: هذا النظام يهدف إلى تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة، وفرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات، إلى جانب ضمان الإسنادية والتتبع المترولوجي، وتوجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال القياس والمعايرة، وتعزيز التجارة العادلة، وحماية المصالح الوطنية.
وأشارت إلى دوره في حماية الصحة العامة بما في ذلك ما يتعلق بالبيئة والخدمات الطبية والخدمات الأخرى، كما أنه يساعد في حماية الأفراد والمشغلين الاقتصاديين، ويلبي متطلبات التجارة الدولية.
وأضافت: تأتي تلك الخطوة ضمن أنشطة مبادرة إطلاق المعايرة القانونية إحدى مبادرات هيئة المواصفات في برنامج التحول الوطني 2020، وهي مبادرة تستهدف تحقيق متطلبات التجارة العادلة من خلال ترسيخ منظومة المعايرة لأهم أدوات القياس المستخدمة في التعاملات التجارية.
وأشارت الهيئة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لهذا المبادرة نهاية العام المالي الماضي.
وأكدت أنه بإمكان المهتمين والمختصين الاطلاع على مسودة مشروع نظام القياس والمعايرة من خلال موقعها الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.saso.gov.sa/ar/about/PublicConsultation/Pages/Display.aspx?ItemID=354.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 03:16 PM
يهدف إلى المساعدة في حماية الأفراد والمشغلين الاقتصاديين
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مسودة مشروع تحديث نظام القياس والمعايرة لمرئيات العموم؛ تمهيداً لرفع النظام في شكله النهائي لمجلس الوزراء قبل اعتماده.
وقالت الهيئة: هذا النظام يهدف إلى تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة، وفرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات، إلى جانب ضمان الإسنادية والتتبع المترولوجي، وتوجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال القياس والمعايرة، وتعزيز التجارة العادلة، وحماية المصالح الوطنية.
وأشارت إلى دوره في حماية الصحة العامة بما في ذلك ما يتعلق بالبيئة والخدمات الطبية والخدمات الأخرى، كما أنه يساعد في حماية الأفراد والمشغلين الاقتصاديين، ويلبي متطلبات التجارة الدولية.
وأضافت: تأتي تلك الخطوة ضمن أنشطة مبادرة إطلاق المعايرة القانونية إحدى مبادرات هيئة المواصفات في برنامج التحول الوطني 2020، وهي مبادرة تستهدف تحقيق متطلبات التجارة العادلة من خلال ترسيخ منظومة المعايرة لأهم أدوات القياس المستخدمة في التعاملات التجارية.
وأشارت الهيئة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لهذا المبادرة نهاية العام المالي الماضي.
وأكدت أنه بإمكان المهتمين والمختصين الاطلاع على مسودة مشروع نظام القياس والمعايرة من خلال موقعها الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.saso.gov.sa/ar/about/PublicConsultation/Pages/Display.aspx?ItemID=354.
، "المواصفات" تطرح مشروع تحديث نظام القياس لمرئيات العموم ،
المصدر : الخليج 365
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