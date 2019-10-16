- 1/3
- 2/3
- 3/3
أثارت تصريحات النائب اللبناني، ماريو عون، عن تكتل التيار الوطني الحر، التابع لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، حفيظة الكثير من اللبنانيين بعد تصريحاته الطائفية لقناة لبنانية بشأن الحرائق التي نشبت في لبنان.
وقام النائب "ماريو عون" بطرح علامات استفهام كبيرة تتعلق بالحرائق التي تندلع في عدد من المناطق اللبنانية؛ ولا سيما في مناطق تابعة لطائفة دون أخرى.
هذا التصريح بحسب "سبوتنيك عربي"، أثار غضب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا هجومًا على النائب "ماريو عون"، وطريقة تعاطيه مع هذه "الكارثة" التي أبكت اليوم كل اللبنانيين دون استثناء. لبنان حريق
تصريح طائفي عن الحرائق يُشعل غضب اللبنانيين.. "ما بتطال غير المسيحيين؟"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-16
أثارت تصريحات النائب اللبناني، ماريو عون، عن تكتل التيار الوطني الحر، التابع لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، حفيظة الكثير من اللبنانيين بعد تصريحاته الطائفية لقناة لبنانية بشأن الحرائق التي نشبت في لبنان.
وقام النائب "ماريو عون" بطرح علامات استفهام كبيرة تتعلق بالحرائق التي تندلع في عدد من المناطق اللبنانية؛ ولا سيما في مناطق تابعة لطائفة دون أخرى.
هذا التصريح بحسب "سبوتنيك عربي"، أثار غضب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا هجومًا على النائب "ماريو عون"، وطريقة تعاطيه مع هذه "الكارثة" التي أبكت اليوم كل اللبنانيين دون استثناء.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
11:15 AM
أدلى به النائب ماريو عون عن تكتل التيار الوطني التابع لرئيس الجمهورية
أثارت تصريحات النائب اللبناني، ماريو عون، عن تكتل التيار الوطني الحر، التابع لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، حفيظة الكثير من اللبنانيين بعد تصريحاته الطائفية لقناة لبنانية بشأن الحرائق التي نشبت في لبنان.
وقام النائب "ماريو عون" بطرح علامات استفهام كبيرة تتعلق بالحرائق التي تندلع في عدد من المناطق اللبنانية؛ ولا سيما في مناطق تابعة لطائفة دون أخرى.
هذا التصريح بحسب "سبوتنيك عربي"، أثار غضب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا هجومًا على النائب "ماريو عون"، وطريقة تعاطيه مع هذه "الكارثة" التي أبكت اليوم كل اللبنانيين دون استثناء.
، تصريح طائفي عن الحرائق يُشعل غضب اللبنانيين.. "ما بتطال غير المسيحيين؟" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح طائفي عن الحرائق يُشعل غضب اللبنانيين.. "ما بتطال غير المسيحيين؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.