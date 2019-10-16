حل مشكلة اختلاف الدعم المودع عن المقدر في حاسبة حساب المواطن

2019-10-16

حل مشكلة اختلاف الدعم المودع عن المقدر في حاسبة حساب متابعات الخليج 365

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أن يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات – التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وأكدت خدمة المستفيدين في البرنامج على أنه يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ويلجأ العديد من المستفيدين إلى حاسبة الدعم التقديرية التي يوفرها البرنامج لحساب قيمة الدعم المتوقع لكن يحدث في بعض الأحيان وجود فوارق الأمر الذي يستوجب التذكير بشروط وطريقة حساب الدعم عبر الحاسبة.

Advertisements

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولًا على موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي: (هنا) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.