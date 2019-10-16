حل مشكلة اختلاف الدعم المودع عن المقدر في حاسبة حساب المواطن

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حل مشكلة اختلاف الدعم المودع عن المقدر في حاسبة حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أن يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات – التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.
وأكدت خدمة المستفيدين في البرنامج على أنه يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
ويلجأ العديد من المستفيدين إلى حاسبة الدعم التقديرية التي يوفرها البرنامج لحساب قيمة الدعم المتوقع لكن يحدث في بعض الأحيان وجود فوارق الأمر الذي يستوجب التذكير بشروط وطريقة حساب الدعم عبر الحاسبة.
وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولًا على موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي: (هنا) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه سيتعين على الشخص الإجابة عن سؤالين قبل استخدام الآلة الحاسبة وهما:
- هل قمت بالتسجيل في حساب متابعات الخليج 365 (نعم / لا).
- هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل.
وفي حالة كون المستعلم رب أسرة ومسجلًا في حساب متابعات الخليج 365 ستخرج شاشة أخرى تتضمن عدد التابعين وبياناتهم مثل عدد الأفراد والدخل الكلي للأسرة وغيرها.
أما إذا كان المستعلم مسجلًا في حساب متابعات الخليج 365 كفرد مستقل سيتطلب منه أن يسجل مجموع دخله.
ويشترط حساب متابعات الخليج 365 شرطين لمعرفة الدعم التقديري الأول:
- أن يتم إدخال نفس الدخل الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى في برنامج حساب متابعات الخليج 365.
- أن يكون متأكدًا من أهليته وأهلية التابعين له، في حالة رب الأسرة، لاستحقاق الدعم ثم الضغط على كلمة احسب.
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