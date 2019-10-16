2019-10-16

لقطات من الاستقبال الحاشد لـ أمير الكويت بعد عودته من الرحلة العلاجية

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الأربعاء، عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح.



واستقبلت 4 مقاتلات عسكرية كويتية الطائرة التي تقل الشيخ صباح بعد دخولها المجال الجوي الكويتي، إلى هبوطها على أرض المطار، فيما احتشد المسؤولون بالدولة والقادة العسكريون في مقدمتهم ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لاستقبال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي وقت سابق، تقدم سفير المملكة لدى الكويت، الأمير سلطان بن سعد، بالتهنئة للشعب الكويتي بمناسبة عودة الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى البلاد بعد رحلة علاج ناجحة في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال السفير: باسم منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية وباسمي نهنئ أنفسنا والشعب الكويتي بمناسبة عودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بالسلامة إلى أرض الوطن ونقول: أنورت بقدومك الدار يا غالي وأسفرت من عقب ما عاد غايبها”.

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وكانت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أفادت، الأسبوع السابق بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوص الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.