شكرا لقرائتكم فيديو.. سيدة تحطم واجهة مطعم بسيارتها في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-16 فيديو.. سيدة تحطم واجهة مطعم بسيارتها في جدة متابعات الخليج 365 - جدة اقتحمت سيارة تقودها سيدة واجهة مطعم في شارع فلسطين بجدة. Advertisements وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة مثبتة داخل المطعم، لحظة اقتحام السيارة للواجهة وتحطيمها بشكل عنيف وسط ذعر المتواجدين، فيما نجا العاملون في المطعم إلا من إصابات خفيفة وقعت لأحدهم. وقال متداولو الفيديو إن المركبة كانت تقودها سيدة، مؤكدين أن الجهات الأمنية ومرور جدة باشرا الحادث لاستكمال الإجراءات النظامية في القضية.







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