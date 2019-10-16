رابط استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ دعم حساب المواطن

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رابط استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأ برنامج حساب متابعات الخليج 365 في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 23 المخصصة لشهر أكتوبر 2019.
كما دعا حساب متابعات الخليج 365 المستفيدين الراغبين في الاعتراض تقديم طلبهم عبر البوابة الإلكترونية على الرابط هنا.
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع قبل أيام 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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