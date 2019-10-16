شكرا لقرائتكم أسعار النفط الخام ترتفع اليوم بنسبة 0.4% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-16 أسعار النفط الخام ترتفع اليوم بنسبة 0.4% متابعات الخليج 365 - واس صعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت اليوم، بمقدار 25 سنتاً أو نسبة 0.4% إلى 58.99 دولاراً أمريكياً.

وارتفع سعر برميل خام نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 23 سنتاً أو نسبة 0.4% إلى 53.04 دولاراً أمريكياً.







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