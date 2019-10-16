فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر -التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا الموافق 21 / 2 / 1441هـ وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 25 / 2 / 1441هـ ، وذلك على الرابط التالي https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDTxNTDwMTYy83YPdDA0c3QJMnMwsjA0NLM31w1EVGJgGORs4mpmFupuYBRmY-BjqRxGlHwdwNCBSP24FUfiND9ePQrXCINjXEWiCh5uLl5G5gYG7MYYCTC8SsqQgNzQ0wiDTEwCkR_fA/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/.