"التعاون الإسلامي" تتضامن مع لبنان في أزمة حرائق الغابات

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن مشاعر الأسى إزاء اندلاع سلسلة من الحرائق في قضاء الشوف التابع لمحافظة جبل لبنان، وتعرض العديد من المنشآت المدنية لخسائر مادية كبيرة.

وأكدت الأمانة العامة على وقوف المنظمة مع حكومة وشعب جمهورية لبنان في هذه الأزمة، وعلى تعاطفها مع الأسر المتضررة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.