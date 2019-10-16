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استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.
وقدّم "زمان" تعريفاً عن الهيئة والمراكز التابعة لها، والرسالة التي تقوم عليها؛ لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما، ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
وتناول المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازات الرامية لتطوير البرامج التقويمية، التي تهدف لإثراء وتطوير الممارسات والمبادرات في التعليم والتدريب.
وأكد أمير منطقة الرياض الإمكانات التي سخّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لقطاعات التعليم والتدريب في المملكة.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من التقارير التي تصدر عنها.
وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس الهيئة لأمير الرياض التقرير السنوي للهيئة وعدداً من التقارير والإطارات التخصصية وكتيبات تعريفية عن الهيئة والمراكز التابعة لها.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 02:34 PM
تعرّف على المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازاتأمير الرياض يستقبل رئيس "تقويم التعليم والتدريب"
استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.
وقدّم "زمان" تعريفاً عن الهيئة والمراكز التابعة لها، والرسالة التي تقوم عليها؛ لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما، ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
وتناول المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازات الرامية لتطوير البرامج التقويمية، التي تهدف لإثراء وتطوير الممارسات والمبادرات في التعليم والتدريب.
وأكد أمير منطقة الرياض الإمكانات التي سخّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لقطاعات التعليم والتدريب في المملكة.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من التقارير التي تصدر عنها.
وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس الهيئة لأمير الرياض التقرير السنوي للهيئة وعدداً من التقارير والإطارات التخصصية وكتيبات تعريفية عن الهيئة والمراكز التابعة لها.
، أمير الرياض يستقبل رئيس "تقويم التعليم والتدريب" ،
المصدر : الخليج 365
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