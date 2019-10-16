لقاء أحلام مع الممثل شاروخان يثير تساؤلات

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير يظهر فيه لقاء الفنانة الإماراتية أحلام مع الفنان الهندي شاروخان ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية أمس الثلاثاء.

وأثار مقطع الفيديو الذي يظهر فيه حديث أحلام وشاروخان جدل واسع وتساؤلات من قبل المتابعين والجمهور عبر منصة الإنستغرام، حيث تسائل الغالبية عن فحوى الحوار الذي يدور بينهما؟ وبأي لغة تحاوره؟ .

ويشار إلى أن أحلام أشعلت حسابها على منصة الإنستغرام بعدما نشرت فيديو أظهرت من خلاله الإطلالة التي اعتمدتها في هذا الحفل محققة أكثر من 245 ألف مشاهدة في الساعات الأربعة الأولى بعد نشره.

وجاءت من ضمن التعليقات على الفيديو، " تقله مقهورين من الملكة" "أحسه تقوله الله عليك، وايد أحب افلامك الله عليك".

كان قد وصل الهندي العالمي شاروخان الى السعودية منذ يومين خلال زيارة تستمر يومين لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه الذي تنظمه المملكة على هامش فعاليات موسم الرياض، وغرد على حسابه بعد تكريمه بجائزة صناع الترفيه: "شكراً لكم على حسن الضيافة والدفء الذي وجدته، قضيت وقتاً رائعاً، وأتطلع حقاً إلى بعض القصص الرائعة من السعودية لتجسيدها بأفلام. كل التوفيق لرؤية 2030".