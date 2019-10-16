الطالب الذي حاول القفز خارج مدرسته بالطائف يفيق من الغيبوبة- صور

استعاد الطالب عبدالله الزهراني، الذي سقط من أعلى معمل بالدور الأول داخل إحدى المدارس الأهلية بالطائف، وعيه وغادر العناية المركزة؛ حيث كان قد أصيب بكسر في الحوض ونزيف في الرأس وكسر 3 أضلاع في الجهة اليمنى.

وقال والد الطالب الزهراني وفقاً لـ”سبق”، إن التحقيقات في قضية ابنه رُفعت من إدارة المدرسة للشرطة، ويُنتظر استكمالها من قبل النيابة العامة.

وكان الزهراني قد سقط أثناء محاولته التسلّق لأعلى المعمل عبر المكيف عقب خروجه من مكتب وكيل المدرسة محاولاً التسلّل والخروج من المدرسة، ما أسفر عن إصابته ودخوله العناية المركزة فاقداً للوعى.