استعاد الطالب عبدالله الزهراني، الذي سقط من أعلى معمل بالدور الأول داخل إحدى المدارس الأهلية بالطائف، وعيه وغادر العناية المركزة؛ حيث كان قد أصيب بكسر في الحوض ونزيف في الرأس وكسر 3 أضلاع في الجهة اليمنى.
وقال والد الطالب الزهراني وفقاً لـ”سبق”، إن التحقيقات في قضية ابنه رُفعت من إدارة المدرسة للشرطة، ويُنتظر استكمالها من قبل النيابة العامة.
وكان الزهراني قد سقط أثناء محاولته التسلّق لأعلى المعمل عبر المكيف عقب خروجه من مكتب وكيل المدرسة محاولاً التسلّل والخروج من المدرسة، ما أسفر عن إصابته ودخوله العناية المركزة فاقداً للوعى.
كانت هذه تفاصيل خبر الطالب الذي حاول القفز خارج مدرسته بالطائف يفيق من الغيبوبة- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.