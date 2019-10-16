الشورى يوافق على مذكرات تعاون أمني ومعلوماتي مع أمريكا وروسيا والإمارات

وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين رئاسة أمن الدولة ووزارة الخزانة الأمريكية.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية والستين للمجلس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني .

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأيضًا، أجاز المجلس مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة ونظيرتها في جمهورية روسيا الاتحادية.