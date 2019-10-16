الأرصاد: سحب رعدية وعوالق ترابية مُنتظرة على مكة والمدينة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، اليوم الأربعاء.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن مكة المكرمة تشهد سحبًا رعدية وعوالق ترابية، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 39 درجة، والصغرى 27 درجة.

وقالت «هيئة الأرصاد»، إن نسبة الرطوبة على المشاعر المقدسة تبلغ 80%.

أما فيما يتعلق بالمدينة المنورة، فتشهد سحبًا رعدية ممطرة وأتربة مثارة، ودرجة الحرارة الكبرى تبلغ 38 درجة والصغرى 26 درجة، أما درجة الرطوبة فتصل إلى 30%.

وفي تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، توقّعت «هيئة الأرصاد» استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

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وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة، وتبوك»، كما يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية».

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنَّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي؛ بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

أمَّا عن الخليج العربي، فأكَّدت هيئة الأرصاد، أنَّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية؛ بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.