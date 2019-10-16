«الأرصاد» تُحدد خريطة الأمطار والسحب الرعدية في عدة مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لرياح نشطة مثيرة للأتربة، وسحب رعدية ممطرة خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد» -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن مناطق المدينة المنورة «العلا، العيص، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع» ومكة المكرمة « أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل» وعسير «المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل» تتأثر بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وكذلك أمطار رعدية.

فيما تؤثر سحب رعدية ممطرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على منطقة الباحة «الباحة، الحجرة، المخواة، قلوة»

ومن جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.