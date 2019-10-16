الإدارة الأمريكية تعاقب إيران بـ«هجمات سيبرانية» بعد جريمتها ضد أرامكو

شنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، هجمات سيبرانية ضد إيران بعد الاعتداء على منشآت أرامكو النفطية في السعودية.

وأشارت مصادر أمريكية، إلى أن واشنطن شنت هجومًا إلكترونيًا على إيران عقب هجمات أرامكو في 14 سبتمبر الماضي، وفق «رويترز».

وأكدت المصادر الأمريكية أن الهجمات السيبرانية هي وسيلة لمعاقبة طهران دون إحداث أضرار عالمية.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات التي تهدف لمعاقبة إيران على هجوم 14 سبتمبر ضد منشآت النفط السعودية، فضلًا عن تشديدها العقوبات على طهران وأمرها بنشر قوات إضافية في المنطقة.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أبرز هذه الخيارات وأكثرها ترجيحًا هو شن ضربة سيبرانية ثانية، مماثلة للتي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران قبل ثلاثة أشهر فقط.

وكانت وزارة الداخلية، قد كشفت في 14 سبتمبر الماضي، عن سيطرة فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو»، على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار (درون)، وتمَّت السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.