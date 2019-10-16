تدشين 250 خدمة مجتمعية للعمادات والكليات بجامعة تبوك

دشنت جامعة تبوك ممثلة بوكالة التطوير والجودة، الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة، بواقع يصل إلى 250 خدمة مجتمعية للعمادات والكليات، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ومديري الإدارات الحكومية وقيادات الجامعة.
وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن الجامعة وتطورها في ظل رؤية المملكة 2030، عقب ذلك دشن مدير الجامعة الخدمات المقدمة، وقال: إن جميع مؤسسات التعليم في العالم تؤدي رسالتها عبر ثلاثة محاور هي: مرحلة التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وأوضح أن الجامعة يدرس بها 39 ألف طالب وطالبة، تسعى من خلالهم إلى إيجاد التأثير الإيجابي على الأسرة والمجتمع، حرصًا من الجامعة على هذا الجانب، إضافة للتعاون وعقد الشراكات مع الإدارات الحكومية والخاصة، وتحقيق أدوار تكاملية خدمة للوطن.
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