السعودية اليوم / وفد من مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة يزور مجمع الأمل بالرياض



الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

قام وفد من مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة ممثلًا في برنامج مشاركة القطاع الخاص اليوم، بزيارة مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض.

وجاءت هذه الزيارة في إطار قيام المكتب بعمل دراسة لمعرفة الاحتياج اللازم لخدمات الصحة النفسية والإدمان في منطقة الرياض، وذلك كمرحلة أولى للدراسات التحضيرية لمشروع (مستشفى سابك التخصصي) للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالرياض، وإيجاد التعاون المناسب مما يضمن نجاح هذه الدراسة وضمان الخروج بمتطلبات المنطقة من خلال التعرف على خدمات المجمع وجمع المعلومات والبيانات.

وتجول الوفد على عدد من مرافق المجمع شملت المجسم وقسم الإسعاف والطوارئ وممرات النفسية والإدمان والإدارة الطبية، واطلعو على عرض مفصل يوضح مدى الاحتياج الكبير لوجود مستشفيات تقدم الخدمة للمرضى النفسيين ومرضى الإدمان.

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13:48ت م

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