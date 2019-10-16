تقرير / مركز الأبحاث بجامعة جازان .. كفاءات مؤهلة وتقنيات حديثة



جيزان 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

يمثل مركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان الذي افتتح عام 1429هـ ، كياناً فاعلاً في إجراء الأبحاث الصحية منطلقاً من رسالة الجامعة تجاه خدمة المجتمع وليكون مرجعية وطنية وعالمية تستخدم أفضل الممارسات البحثية بامتلاكه الكفاءات المؤهلة وأحدث التقنيات.

ويقوم الباحثون في المركز بنشر نتائج البحوث في المجلات العلمية المتميزة والإسهام في تعزيز موقع جامعة جازان العلمي والوصول بها إلى مستوى القدرة التنافسية الدولية ، إذ شمل النشاط البحثي ، نشر (114) ورقة علمية في مجلات عالمية مُصنَّفة ضمن قائمة طومسون رويترز (ISI).

كما يعمل المركز على إنجاز عدد من الأبحاث العلمية الممولة من شركة سابك وجامعة جازان، بالإضافة إلى (4) أبحاث ممولة من خارج الجامعة، إلى جانب (11) مشروعا مقترحا لإجراء أبحاث يتم تمويلها من الجامعة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ووفقاً للمشرف على مركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان الدكتور عبدالله بن محمد فرساني ، فإن المركز يهدف لتنفيذ الأبحاث والبرامج المتعلقة بالأمراض المدارية والمستوطنة محلياً وإقليمياً ، إلى جانب الأمراض المزمنة والوراثية ، كما يعمل على عدد من الأبحاث الطبية الحيوية باستخدام أحدث التقنيات ، وتفعيل التواصل مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة الداخلية والخارجية الداعمة للبحث العلمي وإقامة شراكات فاعلة لتنفيذ مشروعات بحثية تخدم قضايا المجتمع في مجال الصحة.

وتعنى أبحاث المركز بالأمراض المنتشرة في المنطقة مثل مرض السل الرئوي ، ومرض الكلازار ، وهي الدراسات الأولى من نوعها ، واجمالاً قام باحثو المركز بتنفيذ 56 مشروعاً بحثياً.

كما نفذ مركز الأبحاث الطبية ، أبحاثاً عن الأمراض المعدية كالملاريا ، والفيروسات المنقولة بالحشرات كحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع وحمى الخرمة النزفية ، بالإضافة الى أمراض الدم الوراثية كالثلاسيميا وفقر الدم المنجلي ، وهذه المشكلات الصحية تمثل قمة هرم الأولويات البحثية للجامعة والمركز.

ويمتلك مركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان ، تجهيزات معملية متقدمة تتمثل في معمل زراعة الخلايا ، ومعمل الأحياء الدقيقة ، ومعمل الأحياء الجزئية ، والمعمل العام ، إضافة إلى وحدة بيت الحيوان التي تقدم حيوانات يقوم الباحثون من داخل الجامعة بإجراء أبحاثهم عليها وتعد الوحيدة على مستوى المنطقة.

ويقدم المركز عدداً من الخدمات البحثية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في عدة كليات بالجامعة ، تتضمن إجراء: تحاليل مخبرية ، وتحليل إحصائي ، وتوفير المواد الكيميائية والأجهزة الخاصة بإجراء التحاليل ، وتوفير عدد كبير من حيوانات التجارب.

ويلتزم المركز بتقديم أنشطة بحثية متميزة في المجالات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية ، وتوفير البيئة البحثية المحفزة للبحث والإبداع والابتكار في ضوء أخلاقيات البحث العلمي ، وبناء شراكات بحثية محلية وعالمية لخدمة المجتمع ، ويطمح إلى أن يكون مركزاً رائداً ومتميزاً في الأبحاث الطبية على المستوى الوطني والدولي.

ولكي ترتبط أبحاث المركز بالمنطقة ، فقد قام الباحثون بدراسة الأوليات البحثية وهي من أهم الاهتمامات للمركز منذ إنشائه ، حيث تبذل إدارة المركز جهوداً واسعة لدراسة الأوليات البحثية من خلال توزيع الاستمارات والمقترحات ومعرفة الآراء وبمشاركة واسعة من الباحثين داخل المركز ومن أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية والصحية بالجامعة.

ونظم المركز عدداً من الدورات التدريبية لرفع القدرات البحثية للباحثين ، وأعضاء هيئة التدريس ، وطلبة الجامعة في ثلاثة محاور مهمة يرتكز عليها نجاح البحث العلمي هي ، النشر العلمي ، و التوثيق العلمي ، ومنهجية البحث العلمي.

// انتهى //

13:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.