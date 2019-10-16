

جدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن مشاعر الأسى إزاء اندلاع سلسلة من الحرائق في قضاء الشوف التابع لمحافظة جبل لبنان، وتعرض العديد من المنشآت المدنية لخسائر مادية كبيرة.

وأكدت الأمانة العامة على وقوف المنظمة مع حكومة وشعب جمهورية لبنان في هذه الأزمة، وعلى تعاطفها مع الأسر المتضررة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

// انتهى //

13:08ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها مع لبنان جراء حرائق الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.