السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة القصيم تبحثان تعزيز وتطوير التعاون بينهما



الدمام 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

استقبل عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله آل مريح أمس، وفداً من عمادة القبول والتسجيل بجامعة القصيم ممثلاً بوكيل العمادة للإرشاد الاكاديمي والجودة الدكتور سليمان العثيم ومدير القبول فهد الخريف ومدير الدعم الإلكتروني المهندس محمد السيف وممثل الدعم الإلكتروني مساعد الخويطر, وذلك في مقر العمادة بمبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية.

ورحب الدكتور عبد الله آل مريح بوفد جامعة القصيم، مثمناً هذه الزيارة التي تأتي انطلاقا من مبدأ تعزيز وتطوير التعاون في المجالات الأكاديمية والخدمات الإلكترونية للقبول والتسجيل بين الجامعات

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم شرح عن الخدمات الإلكترونية وآلية القبول التنافسي بالجامعة وشرح عن آلية التسكين والتخصيص وطلبات التسجيل والتعرف على أقسام العمادة من خلال جولة تعريفية عليها.

من جانبه أوضح مساعد العميد لشؤون القبول تركي التركي أن هذه الزيارة جاءت لتؤكد عمق التواصل واكتساب الخبرات بين الجامعتين بما يرقى للمستوى المأمول في كافة العمليات الإلكترونية التي تقوم بها الجامعة من قبول وتسجيل وبرامج تمكن الطالب من إجراء العمليات بكل يسر وسهوله، متمنياً التوفيق للجميع.

// انتهى //

12:58ت م

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الدمام 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساستقبل عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله آل مريح أمس، وفداً من عمادة القبول والتسجيل بجامعة القصيم ممثلاً بوكيل العمادة للإرشاد الاكاديمي والجودة الدكتور سليمان العثيم ومدير القبول فهد الخريف ومدير الدعم الإلكتروني المهندس محمد السيف وممثل الدعم الإلكتروني مساعد الخويطر, وذلك في مقر العمادة بمبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية.ورحب الدكتور عبد الله آل مريح بوفد جامعة القصيم، مثمناً هذه الزيارة التي تأتي انطلاقا من مبدأ تعزيز وتطوير التعاون في المجالات الأكاديمية والخدمات الإلكترونية للقبول والتسجيل بين الجامعات السعودية وعرض التجارب الناجحة في عمليات القبول والبرامج الإلكترونية المتطورة في تسجيل الطلاب وغيرها من الآليات، مؤكداً أن هذه الزيارة جاءت رغبة من جامعة القصيم للاطلاع والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة في نظام سجلات الطلاب بالجامعة وقد التقت مع رغبة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بتبادل التجارب والخبرات الناجحة مع العمادات المناظرة.وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم شرح عن الخدمات الإلكترونية وآلية القبول التنافسي بالجامعة وشرح عن آلية التسكين والتخصيص وطلبات التسجيل والتعرف على أقسام العمادة من خلال جولة تعريفية عليها.من جانبه أوضح مساعد العميد لشؤون القبول تركي التركي أن هذه الزيارة جاءت لتؤكد عمق التواصل واكتساب الخبرات بين الجامعتين بما يرقى للمستوى المأمول في كافة العمليات الإلكترونية التي تقوم بها الجامعة من قبول وتسجيل وبرامج تمكن الطالب من إجراء العمليات بكل يسر وسهوله، متمنياً التوفيق للجميع.// انتهى //12:58ت م0076

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة القصيم تبحثان تعزيز وتطوير التعاون بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.