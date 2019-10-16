السعودية اليوم / الملحق الثقافي بدبلن يستقبل رئيس وفد مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي



دبلن 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 اكتوبر 2019 م واس

استقبل الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا الدكتور عبدالله بن محمد الضلعان رئيس وفد المملكة بمجلس الأعمال السعودي الإيرلندي الدكتور عبدالله بن إبراهيم المعجل، يراففه وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض بن أسعد الدندشي، والمدير التنفيذي للإدارة ورئيس مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية في الهيئة العامة للاستثمار ماجد السعدي وذلك بمقر الملحقية الثقافية في العاصمة دبلن.

واستعرض الضلعان الخدمات التي تقدمها الملحقية للمبتعثين في إيرلندا، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم ، إضافة إلى توفير فرص التدريب.

وتناول اللقاء التخصصات الطبية كونها غالبية تخصصات المبتعثين في إيرلندا.

وأشار الدكتور الضلعان إلى تميز التعليم الطبي في إيرلندا ، منوهاً بالدعم السخي الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين- أعزها الله- لدعم جميع هذه التخصصات الحيوية لتوفير الكوادر الطبية والصحية الضرورية للمشاركة في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية

// انتهى //

12:57ت م

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دبلن 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 اكتوبر 2019 م واساستقبل الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا الدكتور عبدالله بن محمد الضلعان رئيس وفد المملكة بمجلس الأعمال السعودي الإيرلندي الدكتور عبدالله بن إبراهيم المعجل، يراففه وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض بن أسعد الدندشي، والمدير التنفيذي للإدارة ورئيس مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية في الهيئة العامة للاستثمار ماجد السعدي وذلك بمقر الملحقية الثقافية في العاصمة دبلن.واستعرض الضلعان الخدمات التي تقدمها الملحقية للمبتعثين في إيرلندا، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم ، إضافة إلى توفير فرص التدريب.وتناول اللقاء التخصصات الطبية كونها غالبية تخصصات المبتعثين في إيرلندا.وأشار الدكتور الضلعان إلى تميز التعليم الطبي في إيرلندا ، منوهاً بالدعم السخي الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين- أعزها الله- لدعم جميع هذه التخصصات الحيوية لتوفير الكوادر الطبية والصحية الضرورية للمشاركة في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية // انتهى //12:57ت م0075

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