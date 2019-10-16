السعودية اليوم / تعليم بيش والهلال الأحمر ينفذان دورة للمرشدين الصحيين عن "أهمية الإسعافات الأولية"



بيش 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

نفذت وحدة الصحة المدرسية بمكتب التعليم في محافظة بيش بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان اليوم‬، دورة للمرشدين الصحيين تتعلق بـ "أهمية الإسعافات الأولية".

وهدفت الدورة، التي ينفذها المدرب بيشي الصرخي على مدى يومين، إلى تحقيق الحفاظ على حياة المصاب، ومنع حدوث المضاعفات، وكيفية التعامل مع حالات اﻹنعاش والإسعاف والاختناقات، إضافة إلى التطبيقات العملية.

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12:25ت م

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