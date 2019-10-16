السعودية اليوم / "مبادرات مسك" يختتم الملتقى التحضيري لبرنامج الزمالة الجامعية



الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

عَقَد مركز المبادرات في مؤسسة

واختتمت أعمال الملتقى الاثنين الماضي بعد أن استمرت لمدة 4 أيام بالتزامن مع تدشين برنامج «زمالة مسك للمرحلة الجامعية» لعام 2019، بحضور الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد العيسى.

وشهدت أعمال الملتقى سلسلة من برامج التدريب وجلسات الحوار المفتوح مع «زملاء مسك» الحاصلين على قبول في واحدة من أقوى 15 جامعة بالعالم في مجالاتهم بهدف تقديم الدعم اللازم لبدء رحلة جامعية ناجحة تمكينهم من الانخراط الفعّال والاندماج الإيجابي في المجتمع الأكاديمي العالمي.

ويقدِّم برنامج «زمالة مسك للمرحلة الجامعية» بالتعاون مع وزارة التعليم منحة دراسية للطلاب والطالبات السعوديين الحاصلين على قبول في إحدى الجامعات المصنفة في المراتب الـ 15 الأولى عالميا، إضافة إلى الدعم الأكاديمي الشامل خلال سنوات الدراسة الجامعية؛ الذي يتضمن النصح والإرشاد الأكاديمي والاجتماعي، والإرشاد الوظيفي، والتدريب الداخلي والخارجي، والعثور على الفرص الوظيفية بعد التخرج.

كما ينتظر «زملاء مسك» فرصة الانضمام إلى شبكة خريجي «زمالة مسك» بعد إنهاء سنواتهم الدراسية ليحظوا باستمرارية الدعم من مبادرة «مسك للزمالة والتدريب».

يذكر أن عدد المقبولين في برنامج «زمالة مسك للمرحلة الجامعية» لعام 2019 بلغ نحو 100 زميل، 50% منهم يدرسون في نخبة من الجامعات المرموقة على مستوى الولايات المتحدة والعالم، مثل ستانفورد وكولومبيا، وجونز هوبكينز، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ويُعَد برنامج «زمالة مسك للمرحلة الجامعية» واحدا من برامج مبادرة «مسك للزمالة والتدريب»، التي أطلقها مركز «مبادرات مسك» لتهيئة الطلاب والطالبات للمستقبل، وتمكينهم من الانخراط في برنامج التنمية الشاملة للمملكة العربية

وتتمتع مبادرة «مسك للزمالة والتدريب» بشراكات مع جامعات ومعاهد ومنظمات دولية ومحلية، لتقديم برامج تأهيلية في شتى المجالات، استفاد منها حتى الآن ما يزيد عن 9 آلاف شاب وفتاة في المملكة حتى نهاية عام 2018.

وتندرج «مسك للزمالة والتدريب» ضمن باكورة مركز «مبادرات مسك الخيرية»، الذي يُعنى بالمبادرات الهادفة لبناء القدرات ورعاية الطاقات والمواهب السعودية، وتمكين الشباب وتهيئة الفرص أمامهم للتطور والابتكار، بما يخدم المجتمع ويحقق قيمة مضافة لمستقبل المملكة.

// انتهى //

12:25ت م

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الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسعَقَد مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» - ممثلا في مبادرة الزمالة والتدريب - في العاصمة الأمريكية واشنطن، ملتقى تحضيريا لبرنامج «زمالة مسك للمرحلة الجامعية»، الذي يقدم حزمة من أدوات الدعم والإسناد الأكاديمي للطلبة والطالبات السعوديين المقبولين في نخبة الجامعات العالمية.واختتمت أعمال الملتقى الاثنين الماضي بعد أن استمرت لمدة 4 أيام بالتزامن مع تدشين برنامج «زمالة مسك للمرحلة الجامعية» لعام 2019، بحضور الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد العيسى.وشهدت أعمال الملتقى سلسلة من برامج التدريب وجلسات الحوار المفتوح مع «زملاء مسك» الحاصلين على قبول في واحدة من أقوى 15 جامعة بالعالم في مجالاتهم بهدف تقديم الدعم اللازم لبدء رحلة جامعية ناجحة تمكينهم من الانخراط الفعّال والاندماج الإيجابي في المجتمع الأكاديمي العالمي.ويقدِّم برنامج «زمالة مسك للمرحلة الجامعية» بالتعاون مع وزارة التعليم منحة دراسية للطلاب والطالبات السعوديين الحاصلين على قبول في إحدى الجامعات المصنفة في المراتب الـ 15 الأولى عالميا، إضافة إلى الدعم الأكاديمي الشامل خلال سنوات الدراسة الجامعية؛ الذي يتضمن النصح والإرشاد الأكاديمي والاجتماعي، والإرشاد الوظيفي، والتدريب الداخلي والخارجي، والعثور على الفرص الوظيفية بعد التخرج.كما ينتظر «زملاء مسك» فرصة الانضمام إلى شبكة خريجي «زمالة مسك» بعد إنهاء سنواتهم الدراسية ليحظوا باستمرارية الدعم من مبادرة «مسك للزمالة والتدريب».يذكر أن عدد المقبولين في برنامج «زمالة مسك للمرحلة الجامعية» لعام 2019 بلغ نحو 100 زميل، 50% منهم يدرسون في نخبة من الجامعات المرموقة على مستوى الولايات المتحدة والعالم، مثل ستانفورد وكولومبيا، وجونز هوبكينز، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.ويُعَد برنامج «زمالة مسك للمرحلة الجامعية» واحدا من برامج مبادرة «مسك للزمالة والتدريب»، التي أطلقها مركز «مبادرات مسك» لتهيئة الطلاب والطالبات للمستقبل، وتمكينهم من الانخراط في برنامج التنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية ، عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات وعلى ضوء أهداف رؤية المملكة 2030.وتتمتع مبادرة «مسك للزمالة والتدريب» بشراكات مع جامعات ومعاهد ومنظمات دولية ومحلية، لتقديم برامج تأهيلية في شتى المجالات، استفاد منها حتى الآن ما يزيد عن 9 آلاف شاب وفتاة في المملكة حتى نهاية عام 2018.وتندرج «مسك للزمالة والتدريب» ضمن باكورة مركز «مبادرات مسك الخيرية»، الذي يُعنى بالمبادرات الهادفة لبناء القدرات ورعاية الطاقات والمواهب السعودية، وتمكين الشباب وتهيئة الفرص أمامهم للتطور والابتكار، بما يخدم المجتمع ويحقق قيمة مضافة لمستقبل المملكة.// انتهى //12:25ت م0064

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.