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توجيهات وتوصيات خلال اجتماع فروع الهيئة بالرياض
أكدوا ضرورة تفعيل الأدوار الميدانية وفق الخطط المرسومة
متابعات الخليج 365 - الرياض
عقد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض اجتماعه الدوري بقيادات الفرع مع فضيلة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري وفضيلة المساعد الشيخ ماجد بن سليمان الحسين وبحضور مديري الإدارات والأقسام بالفر، وذلك بقاعة الاجتماعات بالفرع.
وتخلل اللقاء كلمة لفضيلة مدير عام الفرع أكد فيها أن هذه اللقاءات تنطلق من توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد ضرورة تفعيل الأدوار الميدانية للهيئة وفق الخطط المرسومة وخاصة ما يتعلق بالجانب الوقائي والتوعوي والجانب الميداني على حد سواء والتأكيد على التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
كما نوه بالدعم الكبير الذي يلقاه جهاز الرئاسة العامة من ولاة الأمر وبدعم أمير منطقة الرياض ونائبه، مثمناً الموافقة السامية الكريمة على إقامة المؤتمر الوطني الثاني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه.
وشدد العسيري على ضرورة تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية ومد الجسور والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية فيما يخدم مصلحة العمل ويزيد من فاعليته وحسن الأداء، كما استعرض اللقاء تقارير الجولات الميدانية والتوعوية للهيئات والمراكز.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات المهمة لتفعيل العمل بشقيه الميداني والتوعوي.
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