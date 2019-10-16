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6 إيجابيات تعزز أداء الأسهم السعودية رغم الهبوط
منها موجات الإصلاح الاقتصادي المتواصلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية، للجلسة الثامنة على التوالي، بنسبة 0.47% خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء، أو بمقدار 35 نقطة إلى 7,446.53 نقطة حتى الساعة 11:33 بتوقيت الرياض.
وقال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن المستثمرين متأثرين بترقب طرح أرامكو السعودية، والذي رشحت معلومات بأنه سيكون بحصة 3% من رأسمال الشركة، وهو ما يقدر بنحو 60 مليار دولار.
وأشار جمعة في مقابلة مع “العربية” إلى أن هذه القيمة تعادل القيمة السوقية لشركة “سابك” والمقدرة بنحو 70 مليار دولار، أو توازي عجز ميزانية المملكة لعامين، وبالتالي فإن هذه القيمة الكبيرة، تؤثر على توجهات المستثمرين، الراغبين في الحصول على حصة من هذه الثروة، وشراء حصة في أرامكو.
وقال إن سوق الأسهم السعودية، تخطت تأثيرات الترقية على مؤشرات “إم أس سي آي” للأسواق الناشئة، والآن تظل هناك نقاط إيجابية قوية رغم الهبوط المتواصل للجلسة الثامنة على التوالي في السوق وتتمثل في النقاط الآتية:-
– أداء قوي للقطاعات غير النفطية يدعم نمو الاقتصاد السعودي
– موجات إصلاح اقتصادي متواصلة ترفع ثقة المستثمرين
– إقرار مشاريع مهمة في قطاع الترفيه وإقرار الفيزا السياحية
– توسع شركات مثل جرير وإكسترا وساكو وتحسن قطاع الأسمنت
– توقع الهبوط المقبل بحد أقصى 200 نقطة إلى 7250 نقطة ثم يتلقى المؤشر دعماً
– نشوء فرصة لاقتناص الفرص بالأسعار الحالية للأسهم
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