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تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في مدينة بريدة

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الان تتابع تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في مدينة بريدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

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أقدم خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي – سعودي الجنسية – على قتل أختيه مها ونوف وعايد عبدالمجيد محمد – سوري الجنسية -، وذلك بنحر أختيه وطعن عايد بسكين مما أدى لوفاتهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتلة تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 17/ 02/ 1441هـ ، ببريدة بمنطقة القصيم.

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