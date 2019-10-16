السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبات، تأهيل وتدريب 250 طالبة للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020". وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات الدكتورة ليلى الصاعدي، أن الأولمبياد يهدف إلى توفير البيئة التنافسية بين المشاركات، وتنمية روح الإبداع لديهن في المجالات العلمية والتقنية، والحرص على اكتشاف المواهب، وإكسابهن مهارات البحث العلمي، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع متميزة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم مكة يؤهل 250 طالبة للمشاركة في أولمبياد "إبداع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.