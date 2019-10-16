السعودية | لماذا عاد إيطالي إلى السعودية بعد 44 عاماً من الغياب؟

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد إيطالي إلى المملكة بعد 44 عاماً لزيارة معرض الصقور والصيد السعودي، كونه أحد المهتمين بهذه الرياضة المحببة إلى نفسه.

حيث أجرى نادي الصقور السعودي لقاء مع الصقّار الإيطالي، إليساندرو، الذي ارتدى الشماغ والعقال و عبر عن سعادته بهذه الزيارة، وقال إنه من مواليد مدينة الخبر (شرق السعودية) وعاد إلى السعودية بعد 44 عاماً.

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كما ذكر بأن المعرض أتاح فرصة رائعة للصقارين لزيارة السعودية والتعرف على الثقافات والأصول وعلى ثقافة الصقور.

وبين إليساندرو أن أكثر ما يبهره في السعودية ثقافة وحياة البادية الأصيلة، على حد قوله.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الذي اختتم فعالياته يوم أمس بالرياض شهد إقبالا كبيرا من الزوار فاق 300 ألف زائر خلال 5 أيام وتضمن المعرض عددا من الفعاليات والمزادات، كما استطاع أن يلبي تطلعات واحتياجات الصقارين ومحبي الصيد من المملكة ومختلف دول العالم.